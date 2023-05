Kinasal sa panaginip

Ano po kayang ibig sabihin ng panaginip ko kung saan nakita kong kinasal daw ako?

Nakasuot daw kasi ako ng wedding gown tapos ay parang may party at kasama ko pamilya ko at nasa simbahan. Hindi ko na maalala ‘yung buong detalye o kung sino ‘yung naasawa ko pero sa totoong buhay naman kasi, wala naman talaga akong jowa. Ibig sabihin kaya nito magkakaroon ako ng totoong mapapangasawa? Salamat po sa inyong sagot.

Posibleng isa na ang kasal sa mga panaginip na magbibigay ng sari-sariling emosyon sa taong nakapanaginip nito, lalo pa kung ang taong pinakasalan mo sa dream ay taong hindi namant alaga kakilala o nakikita sa tunay na buhay.

Isa sa posibleng dahilan nito ay maaaring nararamdaman mong pinipilit ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman talaga gustong kaharapin.

Ang lalaking pinakasalan mo sa iyong panaginip ay maaaring simbolo ng aggresive impulse na nasa iyong subconscious mo. Ito marahil ay mula sa mga natatagong emosyon an hindi mo nasasabi o nailalabas sa ibang tao.

Sanayin mo ang iyong sarili na ilabas ang nararamdaman, gaano man ito kabigat sa iyo.

Sa kabilang banda naman, posibleng ang panaginip na ito ay repleksyon ng tunay mong panaginip o pinapangarap para sa espesyal na araw na gusto mo o ini-imagine mong mangyari.

Maaari rin itong maging sign na malapit ka nang magkaroon ng seryosong commitment. Meron ka na bang manliligaw ngayon? O kaya naman ay deal sa isang tao na gustong maging parte ng buhay mo?

Snusubukan din ng panaginip na ito na bigyan ka ng babala sa maaaring mangyari sa iyo kung hindi ka nagiging handa sa mga milestone ng iyong buhay.

Wala ka mang love life sa ngayon, ang panaginip na ito ay indikasyon din na puno ka ngayon ng creative energy at pag-asa na magiging maganda at masaya ang future mo, meron ka mang kasama sa buhay o wala.

Pwede rin itong i-interpret bilang union o pagkakaisa mo sa iyong sarili. Maaring mas confident ka na ngayon sa iyong sariling mga katangian.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com