Jai-Alai, ‘ending’ patok na libangan

DEHINS makakalimutan ang mga apelyidong Oyarzabal, Fernandez at Lorenzo kapag Jai-Alai na ang pinag-uusapan noong dekada 70 hanggang 80.

Nagkaroon ng tayaan sa Jai-Alai kung saan ay pipili ka ng tatlong numero at kapag natumbok mo ay mananalo na depende sa dibidendo.

May 10 pelotari, tawag sa player ng Jai-Alai, ang maglalaban-laban at may kanya-kanyag numero sa likuran ng kanilang damit, kadalasan ay kasama sa napipili sina Oyarzabal, Fernandez at Lorenzo.

Maraming atleta ang Jai-Alai at madalas silang makita sa Manila Fronton sa Taft Avenue.

“Isa sa mahuhusay na manlalaro sa Jai-Alai ay si Oyarzabal, madalas ko siyang tayaan noong teenager pa ako,” pahayag ni Benjamin Cabanillla, 61. “Ilang beses na rin akong tumama, nakakalibang din kasi.”

Kapag nakataya na ay atat na agad malaman kung ano ang labas kaya pagkagising ng umaga ay sunggab agad ng diyaryo para makita kung anong numero ang nanalo.

Ang iba pang mga sikat din na manlalaro doon ay sina Salvo, Salazar, Manu at De Castro.

Sa larangan naman ng ending, pumatok din ito simula noong 1980, malalaman naman ang winning numbers sa iskor ng dalawang teams na naglaro sa PBA.

Simula 00 hanggang 99 ang pagpipiliang mga numero.

Maliban sa magandang laban ng dalawang koponan, ang inaabangan din ng mga manonood ay ang final score para malaman kung sila ba ay nanalo sa tinayaang “ending.”

“Naaalala ko noon na kahit tambak na hindi pa rin pinapatay ang TV namin kasi inaabangan ko pa iyung ending,” ani Rommel Calixto ng Sta. Ana, Maynila.

Madalas mapuno ang ending card kapag ang naglalaban ay ang Crispa at Toyota, ang mahigpit na magkaribal na teams.

Naging parang pambansang libangan ng mga Pinoy ang Jai-Alai at ending noong 1980s, maging ang mga nagtatrabaho sa opisina ay madalas na umuuwi ng maaga para makataya sa Jai-Alai at makapanood ng PBA upang abangan ang numerong pinili sa ending.

Kaya tiyak na marami sa mga Pinoy ang mapapangiti kapag naalala nila ang sayang naramdaman dulot ng paboritong nilang libangan sa pagtaya sa Jai-Alai at Ending.

Matagal nang walang Jai-Alai pero ang larong ending ay buhay na buhay pa hanggang sa kasalukuyang hindi lang sa PBA kundi maging sa UAAP, NCAA, MPBL at sa NBA.

(Elech Dawa)