Imee Hernandez, 3 taga-NU hahambalos sa Crossovers

GAYA nang naiulat nong Biyernes ng Abante Sports, kinumirma ng Chery Tiggo Linggo ang paghampas nina dating University of Santo Tomas Golden Tigresses middle blocker Imee Hernandez at NU Lady Bulldogs libero Jennifer Nierva, setter Joyme Cagande at UAAP Finals MVP Princess Robles para sa Crossovers sa 6th Premier Volleyball League Invitational Conference simula sa Hunyo 29.

Matapos ilathala ng pahayagang ito tatlong araw na ang nakakalipas sa pag-akyat sa pro ng apat, ipinahayag ng team ang pagsabak ng apat sa kanilang kampo pagka-graduate ng mga ito sa sa kolehiyo.

Pinatatag ng 5-foot-11 na si Hernandez ang frontline ng team, lalo na sa depensa sa misyong lampasan ang fifth place finish sa season-opening All-Filipino Conference. Sasamahan niya sa starting unit sina Cza Carandang, Roselle Baliton, Jaycel Delos Reyes, Jaila Atienza, at Seth Rodriguez.

Makakatulong din ang Lady Bulldogs volleybelles na may championship pedigree nang lumikha ng kasaysayan sa 2022 UAAP women’s volleyball tournament matapos putulin ang 65-taong pagkagutom sa korona ng NU sa pagposte 16-0 win-loss kartada.

Tumapos pang segunda sa katataos na season sa champion La Salle Lady Spikers ang tatlong balibolista.

(Gerard Arce)