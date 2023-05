Derrick White, Boston Celtics 3 sunod binitin Miami Heat

Hindi si Jayson Tatum o si Jaylen Brown ang bayani ng Celtics sa Game 6 ng East finals kundi si Derrick White.

Katiting na 3 seconds na lang sa orasan, down 1 ang Boston at kanila ang posesyon na galing pa sa obligadong full timeout dahil hindi nakatigan ang challenge ni coach Joe Mazzulla.

Mula sa inbound, ipinukol ni Marcus Smart ang 27-foot 3 pero bumanda sa rim ang bola.

Nilipad ni White ang bola, ibinalik sa basket katiting na 0.1 second na lang sa orasan. Pasok, at tinalo ng Boston ang Heat 104-103 sa Miami nitong Sabado.

Nagbuhol ang series sa 3-3, napuwersa ng Celtics ang winner-take-all Game 7 sa Martes (araw sa Manila) sa sarili nilang home floor sa TD Garden.

Taya sa winner-take-all ang tiket para harapin ang Denver sa NBA Finals na sisiklab sa Biyernes.

Umiskor si Tatum ng 31, inayudahan ng 26 ni Brown at tumapos ng 21 si Smart. May 11 points si White at naging pang-apat na team sa kasaysayan ng NBA ang Celtics na umahon mula 0-3 deficit para ibuhol ang series.

Isinalpak ni Jimmy Butler ang dalawang free throws para sa final lead ng Miami.

Humarabas ng 24 points, 11 rebounds at 8 assists si Butler, may 21 markers, 15 boards si Caleb Martin pero hindi naisara ng Heat ang series.

(Vladi Eduarte)