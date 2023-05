Dennis kumpirmadong gaganap na serial killer 

Pang-international na talaga ang tinaguriang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo.

Inanunsyo kasi sa katatapos na 76th Annual Cannes International Film Festival na gagampanan ng mister ni Jennylyn Mercado ang lead role sa international series na ‘Severino’.

Ini-report ng Variety Magazine ang tungkol sa nasabing announcement.

Ang ‘Severino’ ay tungkol sa kuwento ng paring si Juan Severino Mallari, the first documented serial killer in the Philippines.

Ang award-winning film, TV, branded & digital content production and media company na CreaZion Studios ang nasa likod ng series na ito.

Naglabas din sila ng poster sa pamamagitan ng kanilang Instagram page. Bahagi ng caption, “Our goal is to be part of the wide-scale production of elevated Asian projects. With ‘Severino’ underway, one of the biggest series in the region, we are excited to continue diversifying and expanding our market potential by partnering with outward-looking producers and projects.”

Naka-like si Dennis sa IG post na ito ng CreaZion Studios, habang ang misis naman niyang si Jennylyn Mercado ay ipinost sa kanyang Facebook account ang ginawang announcement ng Cannes.

Wala pang statement si Dennis, kahit ang kanyang management company na Luminary Talent Management under Popoy Caritativo ay tahimik pa rin tungkol dito, pero sa pag-like ng aktor sa IG post ng CreaZion Studios, at pag-post ni Jennylyn sa FB ng tungkol doon, malinaw na kumpirmasyon ‘yon sa nasabing international series.

Walang duda na parehong magiging busy ngayong last half ng 2023 ang mag-asawa.

Si Dennis kasi ay may ginagawang primetime series sa GMA-7 with Bea Alonzo at malamang nga ay sisimulan na rin niya ang ‘Severino’.

Si Jennylyn naman ay magre-resume na ng taping ng teleserye nila ni Xian Lim at may movie rin na gagawin under a Korean production.

Bongga!