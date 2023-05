Caretaker ng beach resort dinedbol sa kubol

Patay ang 34-anyos na caretaker matapos itong pagbabarilin sa ulo at dibdib ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang salarin sa kubol ng binabantayan nitong beach resort sa Sariaya, Quezon noong Sabado.

Sa report ng Sariaya police, karga pa ng biktimang si Aiza Magboo ang dalawang-taong gulang niyang anak habang nakatayo sa kubol ng Beneraza Beach Resort sa Sityo Paraiso, Barangay Guis-Guis Talon nang lapitan ito ng isang suspek bandang alas 5:20 ng hapon.

Bumunot umano ito ng baril at malapitang pinaputukan ng ilang beses ang biktima. Nang bumagsak ito, binaril pa ulit ito ng suspek at saka tumakas kasama ang kasabwat sa naghihintay na motorsiklo.

Nagtamo ang ginang ng tatlong tama ng bala sa ulo at dalawa sa dibdib na agarang ikinamatay nito.Hindi naman nasugatan ang bata.

Samantala, may hinala ang pulisya na may kinalaman sa droga ang krimen matapos masangkot ang asawa nito at ilang kaanak sa bentahan ng iligal na droga sa kanilang lugar. (Ronilo Dagos)