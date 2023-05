Brendan Donovan, St. Louis nilansihan ang Cleveland

NAG-DELIVER ng homer si Brendan Donovan sa second inning bago umiskor ng isa pa sa passed ball sa 10th para ihatid ang St. Louis Cardinals sa 2-1 panalo laban sa Cleveland Guardians sa MLB game nitong Sabado.

Ginapang ng Cards ang panalo kahit two hits lang ang kinaya laban kay Guardians starter Tanner Bibee at apat na reliever. Hindi na nakatsamba ng hit ang St. Louis pagkatapos ng single ni Alec Burleson sa third.

Pangatlong beses lang din na natalo ang Cleveland sa kabila ng binigay lang na two hits o mas konti pa sa isang extra-inning game. Ang unang dalawa ay noong 1901 at 1977 pa.

Inumpisahan ni Donovan ang 10th sa second bilang automatic runner, nakanakaw sa third base at kumaripas sa home plate nang makawala sa glove ni third-string catcher David Fry ang pitch ni Nick Sandlin kay Oscar Mercado.

“Nick made a good pitch, threw a sinker, and I thought I had my glove right there on the dirt,” ani Fry. “Unfortunately, it went right under my glove to the backstop.”

(Vladi Eduarte)