3 timbog sa P1.4M puslit na pampano

Kalaboso ang tatlong katao dahil sa pagbebenta umano ng P1.4 milyong halaga ng imported na isdang pampano sa Navotas City.

Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) chief Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., dinakip ang mga suspek na sina lma Aden, 47; Cheryl Elizalde, 38 at Tito Monares Jr., 22, nang maglatag sila ng entrapment operation at bentahan ng mga ito ng P3,500 halaga ng imported na isda ang isa nilang pulis ng walang dokumento mula sa gobyerno.

Aniya, nabuko ang 714 kahon ng mga imported pampano at iba pang produkto nang magsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at Department of Agriculture (DA) sa pasilidad ng ICY Point Cold Storage and Processing Corp. sa Lapu-Lapu Avenue, Navotas City bandang alas 9:30 ng gabi noong Sabado.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at RA 7394 o Consumers Act of the Philippines.(Catherine Reyes)