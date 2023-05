1.5K estudyante tinamaan ng sore eyes; F2F class sinuspinde

Pansamantalang sinuspinde ang face to face classes matapos tamaan ng sore eyes ang higit 1,500 estudyante at ilang tauhan ng Department of Education (DedEd) sa San Carlos City, Negros Occidental.

Ayon kay division medical officer Dr. Evangeline Froilan, nagpalabas ng memorandum ang DepEd sa lungsod para sa pagbabalik-online ng mga estudyante upang maiwasan ang lalo pang pagkalat ng sore eyes.

Hanggang noong Mayo 25, umabot na sa 1,547 elementary at high school student ang tinamaan ng conjunctivitis o sore eyes gayundin ang 10 tauhan ng lokal na DepEd.

Dahil dito, iniutos ng DepEd na i-disinfect ang lahat ng mga paaralan sa lungsod at pag-aralan muna kung dapat nang ibalik ang face to face class sa lungsod.

Kalimitang kumakalat ang sore eyes sa bansa tuwing tag-init.