Tune-up pero totohanan! Anton Asistio, Painters kinakarir ‘PBA On Tour’

PRE-SEASON lang ang PBA On Tour, walang taya maliban sa bragging rights, pero todo ang Rain or Shine.

Kita ‘yun sa 117-93 win ng Elasto Painters kontra NLEX sa unang tournament debut nitong Biyernes.

“We didn’t make the playoffs last conference so this is like a fresh start for us,” ani Anton Asistio, tumapos ng 22 points mula 5 for 7 shooting sa 3s. “We wanna build good habits, both offensively and defensively and carry this into the next season.”

Inangklahan nina Jewel Ponferada, Rey Nambatac at Asistio ang 42-19 tear ng Painters sa fourth quarter.

Tumapos si Nambatac ng 22.

Nagtuhog ng 7 points si Ponferada sa bukana ng period huli ang layup para sa 89-80 na nagsindi sa breakaway.

Nadalawahang sunod na talo ang Road Warriors sa kabila ng 22 points ni Bong Galanza. Hindi naglaro sina Kevin Alas, Brandon Ganuelas-Rosser at Tony Semerad.

(Vladi Eduarte)