Relaks lang kayo! Jimmy Butler siniguro Miami Heat mananalo sa Game 6

MABILIS na lumipat ang pressure sa Miami Heat matapos itakbo ng Boston Celtics ang Game 5 ng East finals 110-97.

Tinuhog ng Heat ang first three games pero rumesbak sa next two ang Celtics para puwersahin ang Game 6 ngayong araw sa Miami.

No. 8 sa postseason ang Heat, sinilat ang top seed Bucks at Knicks bago nilamangan ang Celtics 3-0.

May reputasyon si Jimmy Butler na lumalabas ang angas sa postseason. Chill lang si Jimmy Buckets, matindi ang deklarasyon pagkatapos ng Game 5 loss.

“We’re going to win the next game,” giit niya.

Kung babalik ang tikas ni Butler sa Game 6 – nalimitahan siya sa 14 points noong huli – malamang sa hindi ay tototohanin niya ang pangako.

Kung hindi naman, may Game 7 na babalik sa Boston sa Martes (araw sa Manila).

“We’re always going to stay positive, knowing that we can and we will win this series,” garantiya ni Butler.

Nilista ng Heat si guard Gabe Vincent (ankle) na kuwestiyonable sa Game 6.

(Vladi Eduarte)