Pope Francis naratay

Bulilyaso ang ilang ganap ni Pope Francis nitong Biyernes nang maratay ito dulot ng trangkaso, ayon sa Vatican.

“Due to a feverish state, Pope Francis did not receive an audience this morning,” pahayag ni Vatican spokesman Matteo Bruni na hindi na nagbigay pa ng ilang detalye.

Magugunitang noong Marso ay naospital ang Santo Papa sa Rome kung saan tatlong gabi itong nagpalipas sa pagamutan dahil na rin sa hirap niyang paghinga.

Lumalabas na nagkaroon ito ng impeksyon sa paghinga dulot ng bronchitis.

Nagdulot naman ng pangamba sa ilan ang problema sa kalusugan ni Pope Francis.