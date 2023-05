PH, Saudi Arabia labor agreement reretokihin

Nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang mataas na opisyal ng Saudi Arabia para pag-usapan ang posibleng pagbabago sa labor agreement ng dalawang bansa.

Sinabi ng Department of Migrant Workers (DMW) na kabilang sa pupunta sa bansa ay si Saudi Arabian Minister of Human Resources and Social Development (MHRSD) Ahmad bin Sulaiman AlRajhi.

“‘Yung balak kasi ng both sides, magkakaroon ng amendments sa bilateral labor agreement para maipasok doon ‘yung mga additional nilang ginagawa to enhance protection for the domestic workers,” paliwanag ni DMW Secretary Susan Ople.

Mauuna raw ang mga kinatawan ng Saudi government upang ayusin ang detalye ng pagbisita ng kanilang minister.

Kabilang sa magiging agenda ng pulong ay ang hindi pa nababayarang suweldo ng mga overseas Filipino workers mula sa mga nagsarang kompanya sa Saudi Arabia, pati na ang iba pang proyekto na nangangailangan ng skilled Filipino workers.

Isiniwalat din ni Ople na ang Saudi government ang may health program na libre para sa mga foreign domestic workers, kabilang ang mga Pinoy.

“We are looking forward to their visit to the Philippines. I’m sure by the time that the minister visits the Philippines, mas klaro na ‘yung mga de¬talye about the claims,” wika ng kalihim.