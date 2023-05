Ginugunita ng Simbahan ang Pista ng tinaguriang ‘Patron ng Kagalakan’ San Felipe Neri (May 26).

Napapanahon ang paggunita ng Iglesya sa tanyag na Tagapagpatatag ng ‘Oratoryo’ o grupo ng mga pari at layko na sumusunod sa turo at halimbawa ng masayahing pari na nanatiling mahinahon at payapa sa gitna ng matitinding pagsubok at krisis katulad ng mga pinagdaraan ng mundo ngayon.

Bilib ang mga Katoliko sa kababang-loob at galak na ipinamalas ni San Felipe noong panahon ng kalituhan at panlalamig sa pananampalataya ng marami. Ipinagmamalaki ng Simbahan ang kapanatagan ng loob nito sa lahat ng kanyang karanasan. Matatandaan, nabuhay si Padre Neri noong panahon ng pagbabago sa doktrina ng Simbahan dahil sa implementasyon ng Konsilyo ng Trento bilang tugon sa Protestantismo.

Pahayag ng Simbahan, ‘His influence is the most remarkable for the fact that he wrote no books, proposed no original theology, and inspired no school of spirituality. He simply radiated a spirit of joy and holiness, and so managed to elevate the spiritual level of his time.” Isa si San Felipe Neri sa mga maimpluwensyang personalidad sa panahon ng Kontra-Repormasyon.

Ipinanganak si San Felipe Neri sa Florence, Italy noong 1515. Sa murang edad na 18, nagtungo siya sa Roma bilang isang peregrino. Wala siyang anumang plano at balak sa buhay kundi sundin at paglingkuran ang Panginoon matapos siyang hipuin ng Diyos at maranasan ang pagbabagong-loob. Nag-aral siya ng Piliosopiya at Teolohiya at nabuhay bilang isang guro. Di kalaunan na-ordenahan siyang ganap na pari sa edad na 35.

Bilang alagad ng Diyos, itinalaga ni Padre Neri ang kanyang buhay para sa mga dukha at sawimpalad. Sa panahon ng laganap na nepotismo at pulitika sa Simbahan, sinikap niyang ilapit ang marami sa Diyos sa pagtuturo niya ng Relihiyon maging sa mga nakakasalamuha na tambay sa kalye. Malimit siyang makita sa mga ospital at lansangan, dahilan ng pagkakaroon niya ng maraming kaibigan at tagasunod.

Sa kanyang maliit na kwarto sa itaas ng isang Simbahan nabuo ang grupo ng mga kaparían at karaniwang tao sa sama-samang panalagin at pagninilay tuwing gabi, sa loob ng maraming taon sa patnubay ni Neri. Katutubong wika ang gamit nila sa pagdarasal, dahilan kung bakit sila pinaratangang mga ‘erehe’ o kalaban ng Simbahan sapagkat di pa hinihikayat noon ang ganitong gawain.

Hindi nagpadala si Padre Neri sa mga intriga at tsismis. Noon pa man, laganap na ang inggit sa loob ng Simbahan sa pagitan ng mga pari at obispo. Gayunpaman, palaging nagwawagi ang Espíritu Santo. Sa gitna ng pag-uusisa ng ‘Inquisition’ o opisyal na sangay ng Simbahan para panatilihin ang tanan sa tamang doktrina, inaprubahan ni Papa Gregorio XIII ang grupo at binigyan pa ng lugar ang mga miyembro.

Di mabilang ang mga milagro ng banal na Pundador ng Oratoryo maging noong nabubuhay pa. Pero ang tunay na milagro ay ang mga produktong pari, obispo at laykong mangangaral ng kanyang sinimulang apostolado pinakatanyag rito ay si John Henry Newmann, na kamakailan ay itinanghal rin bilang Isang Santo. Pumanaw si San Felipe Neri noong Mayo 25, 1595 at opisyal na naging pintakasi ng Simbahan noong 1622.

Narito sa wakas ang payo ni San Felipe Neri para sa mga pinanghihinaan ng loob sanhi ng pagkasiphayo: “Mas Kristiyano ang pananatiling kalmado kaysa pamamanglaw sa harap ng mga problema. Mahalaga ang pagiging sensitibo sa kalooban ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay at ang paghingi ng liwanag sa panalangin!” Nawa ang pagiging masayahin ng santo ang magbigay lakas sa atin at magpanatili ng galak sa ating puso sa panahon ng pagsubok at hirap.

San Felipe Neri, Ipanalangin Mo Kami!