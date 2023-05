Paglikha ng National Education Council isinusulong sa Senado

Pagdating sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon, isang malaking hakbang ang paglikha ng National Education Council o NEDCO. Mahalaga ito upang mapaigting ang ugnayan ng mga polisiya sa pagitan ng tatlong ahensyang pang-edukasyon.

Sa ilalim ng ating inihaing Senate Bill No. 2017 o ng National Education Council Act, target nating magkaroon ng isang sistema ng pangmalawakang koordinasyon at ugnayan, mas maayos na pagpaplano, pagmomonitor, pagrepaso, at pamamalakad sa pagitan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Layon ng ating panukalang batas na magkaroon ng national education agenda na ibabatay sa mga pambansang planong pangkaunlaran. Nakasaad sa national education agenda ang strategic vision ng bansa sa edukasyon, mga layunin, estratehiya para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa, at mga rekomendasyon sa usapin ng pondo.

Kabilang sa mga magiging kapangyarihan ng NEDCO ang pagpapatupad ng mga hakbang upang magkaroon ng mataas na marka ang bansa sa mga local at international assessment gaya ng National Achievement Test, Programme for International Student Assessment, Education Index, Education for All Development Index, at iba pang mga sukatan para sa growth at development ng mga mag-aaral.

Sa ilalim din ng panukalang batas, ang Pangulo ang magiging Chairperson ng NEDCO at magiging Co-Chairpersons naman ang DepEd Secretary, CHED Chairperson, at TESDA Director-General. Magiging miyembro din ng NEDCO ang Speaker ng Mababang Kapulungan, Pangulo ng Senado, at ilang mga miyembro ng Gabinete.

Bukod dito, nakasaad din sa panukalang batas na magkakaroon ng five-year horizon ang national education agenda na ia-assess ng NEDCO kada taon.

Sa ating muling pagbuhay ng panukalang paglikha sa NEDCO, matatandaan na nirekomenda na noon pang 1991 Congressional Commission on Education (EDCOM) ang paglikha ng isang coordinating body kasunod ng “trifocalization” ng sektor ng edukasyon – ang DepED, CHED, at TESDA. Bagama’t naging mas tutok ang tatlong institusyon sa kani-kanilang sariling programa, pinuna naman ng Presidential Commission on Educational Reform (PCER) noong 1998 na nagdulot ito ng mga posibleng overlaps, gaps, inconsistencies, at kawalan ng ugnayan sa mga polisiya, plano, at mga programa.

Sa pamamagitan ng ating panukala na bumuo ng National Council for Education, mapapaigting natin ang ugnayan sa iba’t ibang tanggapan ng pamahalaan upang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education para maisakatuparan ito.