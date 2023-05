Mga opisyal ng Maharlika Fund titiba sa bonus

Higanteng bonus ang matatanggap ng mga miyembro ng board ng lilikhaing Maharlika Investment Fund (MIF), ayon kay Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Ang pagbibigay ng malaking bonus ang isa sa magiging gastos sa pagpapatakbo ng MIF.

Aniya, sa operasyon ng Maharlika Investment Corp., mahina na ang 2 percent na gastos.

“‘Yung Maharlika Investment Corp. gagastos ng 2 percent ng funds manage nila para sa kanilang administrative and operational expenses. Meron pa silang performance bonus sa dulo at the end of the year,” pag¬lalahad ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Wala ito, sasablay ito, bagsak ito kasi lahat ng pera rito merong cost of capital, may cost of money, so ang bigat-bigat na,” babala ni Pimentel.

Madadamay lang umano rito ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines dahil habang nakagarahe ang kanilang pondo sa MIF, nagbabayad naman sila ng interes sa mga depositor na siyang nagmamay-ari ng perang nilagay sa Maharlika Fund.

“Maling-mali ang design, hindi wealth fund kasi nga wala tayong surplus eh,” ani Pimentel. “Itong entire setup kalokohan ito. Ito po ay babagsak like a house of cards.”