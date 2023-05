Melvin Jerusalem mas eksplosibo kapag dehado

WALANG naging problema sa timbang si World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem matapos tumuntong sa weight limit na 104.6 pounds habang pasok rin ang challenger na si undefeated Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa 105lbs para sa nakatakdang paghaharap ngayong Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Fantasy Springs Resort Casino sa Indio, California.

Naging underdog ang Pilipinong kampeon sa pustahan na mas pinapaburan ang walang talong si Collazo.

Subalit mas gusto umano ni Jerusalem (20-2, 12KOs) ang ganoong posisyon na determinadong pahabain ang paghawak sa titulo ng mahabang panahon.

“It motivates me more knowing that I am the champion and yet the underdog in this fight. As much as possible I don’t want to take chances of leaving the outcome of the fight to the judges. It is my first title defense and I will not just give away my belt. I want to be champion for a long time and I will show on Sunday why I am a world champion,” saad ni Jerusalem.

Dumaan sa puspusang pagsasanay ang 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon sa Japan at Zip Boxing Gym sa Banawa, Cebu City.

Naka-sparring niya sina amateur boxer Kiyoto Narukami at dating WBO world light-flyweight at flyweight champion Kosei Tanaka sa Japan at ang minsang tumalo sa kanya na si reigning Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight titlist Joey Canoy.

Puntirya ng kampo ng 5-foot-2 orthodox boxer na magamit ang bilis at magandang galaw upang mabitawan ang matinding knockout punch laban sa dating Olympian boxer na naghahanap na maging kauna-unahang Puerto Rican na magwawagi ng titulo sa pinakamabilis na pagkakataon sa pitong laban lamang.

(Gerard Arce)