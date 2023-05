Magtotobetsky angat sa grupo

PANIGURADONG malaking suporta ang makukuha ng magkakamping Robin Hood at Magtotobetsky sa mga karerista pagsalang nila sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Pinapatok ng mga karera tipster sa programa sina Robin Hood at Magtotobetsky kaya asahang liyamado ang magka-kuwadra sa karerang may distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ng P45,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina The Accountant, Bombay Nights, Runawayfromrosenot at Charm Campaign.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang karagdagang premyong P10,000 sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission.

Sasakyan ni Jomer Estorque si Robin Hood, habang si veteran jockey Jeffrey Bacaycay ang rerenda kay Magtotobetsky.

(Elech Dawa)