Luzon 3 araw hahagupitin ng super bagyo

Maaaring magdala ng malakas na hangin at matinding pag-ulan sa northern Luzon ang super typhoon Betty sa krusyal na tatlong araw sa susunod na linggo, ayon sa state weather bureau.

Ang bagyo ay magpapalakas din ng habagat sa ibang panig ng bansa, sabi ng Pagasa.

Pumasok sa Philippine area of responsibility si Betty nitong Sabado. Naispatan ito sa 1,170 kilometers east ng Central Luzon dakong 10 a.m., dala ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour at 240 kph bugso ng hangin.

“Pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkoles ito ‘yung pinaka-crucial na part dahil kung mapapansin nila pinakamalapit ito sa ating ka¬lupaan, particularly dito sa Batanes and Babuyan Islands, around 250-300 kilometers away na lamang mula doon sa kaniyang mata,” paliwanag ni Pagasa weather specialist Benison Estareja sa isang briefing nitong Sabado.

“Posibleng mahagip ng malalakas na hangin at malakas na ulan itong malaking bahagi ng Cagayan Valley, northern portion of Aurora, ito ring northern and eastern portions of Cordillera Region at ang Ilocos Norte, even Ilocos Sur,” babala pa niya.

Itinaas na ang Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela province.