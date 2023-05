Lipat PhilHealth sa OPS binokya

Kinontra ni Senadora Risa Hontiveros ang plano ng Department of Health (DOH) na ilipat sa Office of the President (OPS) ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

“Wrong move po ‘yan dahil may klarong obligasyon ang PhilHealth sa ilalim ng Universal Health Care law. Hindi ito tamang sakupin ng Office of the President,” wika ni Hontiveros sa interview ni Reymund Tinaza ng Politiko_Ph nitong Sabado.

“Parang itatago na lang siya sa palda ng Office of the President,” dagdag ng senadora.

Nauna rito ay bumuo ng technical working group si DOH officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire upang upang mapag-aralan ang paglilipat ng PhilHealth sa OPS.

Nagtataka si Hontiveros kung bakit nagkaroon ng interes ang OPS sa PhilHealth.