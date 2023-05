Kim binarubal, inihalintulad kay Pikachu

Nagdulot ng aliw si Kim Chiu sa kanyang fans at co-hosts sa ‘It’s Showtime’ nang ihalintulad niya ang sarili sa video game character na si Pikachu ng Pokemon.

Ibinalita ni Kim sa kanyang tweet ang pagkakapareho nila ni Pikachu nang i-post niya ang kanyang larawan at photo naman ng Japanese video character.

Natatawang apela ni Kim, “Sinend ni @jedmadela sa GC namin! Bakit po kailangan umabot sa ganito??? Alam kaya ni pika chu to?!!”

May titulo ang larawan na nagpapakita ng resibo ng pagkakapareho nina Kim at Pikachu.

Malabo ang bahaging ibaba ng larawan pero maaaninag na ito ay screenshot mula sa isang vlog o YouTube content.

Sabi dito, “Top 10 celebrities with the same surname but not related in any way.”

Kim Chiu at Pikachu kaya magkatunog nga naman ang Chiu at Chu.

Tawang-tawa ang fans ni Kim sa tweet niyang ‘yon. Ang ilan ay nagsabing ‘cute’ ang paghahalintulad.

Si @valencia_olga naman ay nagkomentong, “Baka sign na ‘yan na kailangan nang palitan…”

Maging ang kasamahan ni Kim sa ‘It’s Showtime’ na si Jugs Jugueta ay natawa nang bonggang-bongga sa reaksyon ng actress-singer-dancer.

Base sa isa pang detalye ng larawan, higit na sa 1.2 million views ang nahakot ng content na ito tungkol kay Kim at Pikachu.