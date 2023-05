Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 28, 2023 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Prince Arman, 1 Heaven’s Gift/Double Time, 4 Matukad Island

R02 – 2 Robin Hood/Magtotobetsky, 3 Bombay Nights, 5 Charm Campaign

R03 – 9 Bagay Na Bagay, 1 Maki Boi, 5 Mettle Strength, 8 Magnifico

R04 – 8 Princess Isabelle, 9 Advance Party, 4 Sierra Madre, 5 Seven Of Diamonds

R05 – 2 Isla Puting Bato, 4 Domsat Seven/Work From Home, 7 Boat Buying, 5 Badboy Mj

R06 – 4 Magnolia Yana/Piece Of Cake, 3 Arrogante, 1 Silver Glow, 8 Believe In Me

R07 – 6 National Treasure, 5 Raxa Bago, 9 Kalanggaman Island, 10 Noh Sen Young Yana

R08 – 7 Blackburn, 2 Golden Sunrise, 6 American Dream, 1 Main Event

R09 – 4 Alalum Falls, 6 Flair Bottom, 10 Jeng Wers Prada, 3 Crown In My Head

Solo Pick: Robin Hood/Magtotobetsky, Blackburn

Longshot: Bagay Na Bagay