Kalampagin natin 

Maingay ang pangangalampag. Nakakapukaw ng atensyon. Nagigising ang natutulog.

Kaya din naman ginagamit sa paraang patalinghaga ang pangangalampag lalo sa mga politikong mistulang tutulog-tulog sa kanilang trabaho. Kalampagin ang ahensya ng pamahalaan. Kalampagin ang pinuno. Baka natutulog at hindi alam ang nangyayari sa kaniyang nasasakupan.

Ang salitang “kalampag” ay isang onomatopeia na binabaybay din kung paano natin dapat bigkasin: “onomatopeya,” na ayon sa UP Diksiyonaryong Filipino ay pagbuo o paglikha ng salita o pangalan batay sa tunog. Marami tayong salitang maaaring hindi ninyo alam na onomatopeya. Gaya nga ng salitang ‘kalampag’. Maraming salitang imitasyon ng tunog gaya ng mga nililikha ng mga hayop. Tahol ng aso, ngiyaw ng pusa, unga ng baka, tilaok ng manok.

Marami ring tunog ang kalikasan ang pangkaraniwang ginagamit natin: dagundong ng kulog, sagitsit ng tubig, lawiswis ng kawayan. Dahil pangkaraniwan, hindi natin akalaing imitasyon lamang ng tunog ng kalikasan o onomatopeya.

Pero mabalik tayo sa pangangalampag. Hindi lamang ito paglikha ng ingay para mambulahaw o hindi kaya ay para gisingin ang tulog o nagtutulug-tulugan. Karaniwang kinakalampag natin ang nasa loob ng isang estruktura, bahay o silid. Nangangalampag tayo kapag walang badya ng paggising. Kung baga, hindi magising kaya dapat kalampagin.

Sa literal, gumagamit tayo ng mga bagay para makalikha ng kalampag. Paghampas ng mga bagay na makakalikha ng malakas na tunog: planggana, kaldero, yero, plywood. Inihahampas ito sa pinto o sa kung alinmang lugar na kapwa makakalikha ng mas malakas na tunog.

Sa paraang patalinghaga naman, nangangalampag tayo hindi sa pamamagitan ng literal na ingay kung hindi sa pagpapaalala. Pangungulit. Kinakalampag natin ang pulitiko sa pamamagitan ng paglalabas ng saloobin. Dati, may mga programa sa radyo at telebisyon na ang gawain ay mangalampag o manggising sa mistulang natutulog na pulitiko.

Nangangalampag tayo kung sinasabi natin ang ating pagkadismaya. Nangangalampag tayo kapag tayo ay umaangal. Nangangalampag tayo kapag hindi tayo nananahimik sa ginagawang pananamantala. Pero ang masakit, ganito pa rin ba?

Kung kailan mas madaling mangalampag dahil sa malaganap na teknolohiya at social media, bakit tila ba mas tahimnik na ang marami sa atin, tila ba naubusan na tayo ng lakas? Maraming tahasang pang-aabuso at pananamantala ang nakikita natin. May mga pulitikong alam naman nating ang interes lang ay magkamal pang lalo ng yaman at kapangyarihan. Kung paanong ang karamihan sa atin ay halos hindi maitawid ang buhay sa araw-araw, pero bakit hindi umaangal? Bakit hindi nangangalampag? Pagod na ba tayo? Tuluyan nang sumuko? O ang mga dating nangangalampag ay dapat na ring kalampagin?

Araw-araw tayong nakakaranas ng sitwasyong dapat may kalampaging namumuno. Palpak na transportasyon, sira-sirang kalsada at imprastraktura, laganap na krimen, mga pandarahas, mga kawatan sa internet at tunay na buhay. Kung paanong pangkaraniwan na sa atin ang nabubudol, ang mga modus at scam. Bakit tila wala o mahina ang pangangalampag? Tuluyan na ba tayong tinamad?

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.