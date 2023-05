Justine Anastacio pumadyak ng ginto sa Thailand MTB Cup 2

KINUMPLETO ni Justine Anastacio ang pagwawagi ng lahat ng kulang ng medalya para sa Go For Gold matapos na iuwi ang natatanging gintong medalya sa pamumuno sa Cross Country Class A Junior National category sa ginanap na Thailand MTB Cup 2 sa Chantaburi Province, Thailand.

Itinala ng Go for Gold MTB discovery na si Anastacio ang kabuuang oras na 1:06:04.514 upang kumpletuhin ang mainit na kampanya ng Pilipinas sa karera na may nakatayang mga Olympic qualifying points para makasampa sa 2024 Paris Olympics.

“Tinalo niya iyung tumalo sa kanya noong 1st day ng race. We just make adjustments sa bikes and race plan based sa condition niya at nag-work naman,” sabi ni national coach Ednalyn Hualda.

Ikalawa itong medalya ni Anastacio, na estudyante ng San Mateo National High School, matapos na unang magwagi ng tansong medalya sa UCI Class 1 Men Junior Cross Country Olympic na karera na sinalihan din ng Singapore, Cambodia, Thailand at Malaysia.

