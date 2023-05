Isabela, Cagayan signal no. 1 kay ‘Betty’

Nasa ilalim ngayon ng Signal No. 1 ang Isabela at Cagayan dahil sa bagyong ‘Betty’, ayon ito sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Sa 11 am bulletin ng Pagasa kahapon, narito ang mga lugar na nasa ilalim ng Signal No. 1: Eastern portion ng Caga­yan (Santa Ana, Gonzaga, Lal-Lo, Gattaran, Baggao, Peñablanca, Santa Teresita at Buguey) kabilang na ang Babuyan at Camiguin Islands.

Kasama rin ang Eastern portion ng Isabela (Maconacon, Divilacan, Dinapigue, Palanan, San Mariano, Ilagan City, Tumauini, San Pablo at Cabagan).

Samantala, kamakailan ay nagpaalala ang Department of Trade and Industry (DTI) sa publiko na iwasan na dumugin ang mga supermarket at palengke para mag-hoard.

Ayon sa DTI, may ilang mapagsamantala na bibili ng mga produkto matapos ay ibebenta ito ng mas mahal matapos ang kalamidad.