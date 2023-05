Gusali ng DILG nasunog

Nasunog ang rooftop ng ginagawang Department of Interior and Local Government (DILG) building sa likod ng Manila Police District (MPD) headquarters kahapon ng umaga sa may UN Avenue, Ermita, Maynila.

Ayon sa Manila Bureau of Protection, alas-6:30 ng umaga nang makita ang makapal na usok sa rooftop ng ginagawang DILG building sa likod ng MPD. Idineklara itong fireout alas-7:10 ng umaga.

Wala namang iniulat na nasaktan o nasawi sa nabanggit na sunog.

Patuloy ngayong iniimbestigahan ng Arson Division, ang sanhi ng sunog at halaga ng napinsalang ari-arian. (Juliet de Loza-Cudia)