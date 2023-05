Grace Santos ‘bubog’ artist ng Bulacan

Si Grace Santos ay nagtapos ng Bachelor of Fine Arts major in Advertising Arts sa Bulacan State University.

Ipinanganak sa City of Malolos, Bulacan at pinalaki at hinubog sa mayamang kultura ng buhay sa probinsiya.

Si Grace ay ilang beses ng nanalo mula sa ibat-ibang painting competition tulad ng 1st place sa 2001 Barcie International Center Painting Competition ng Malolos, finalist sa 2002 Diwa ng Sining (NCCA) Manila, finalist sa PLDT National Painting Competition ng Makati at 1st place sa 2003 Pulilan Butterfly Haven Painting Competition ng Pulilan.]

Nagtrabaho siya bilang graphic artist ng ilang taon mula sa ibat-ibang pribadong kumpanya. Ngunit noong

taong 2019-2020 na kasagsagan ng pandemya ay naapektuhan ang kumpanyang pinapasukan at naging daan ito upang makagawa siya ng kapaki-pakinabang na bagay.

Kaya naman naisipan niyang mag-alaga ng money plants dahil sa nausong pagpaplantito, plantita. At dahil sa bawal lumabas at maraming tambak na bote ay naisipan naman niyang putulin at gawing baso o container para lang sa kanyang mga halaman.

Para mas lalong maging maganda ang kanyang ginagawa kaya pinagana niya ang kanyang imahinasyon at creativity. Nilagyan pa niya ito ng kahoy sa likod na may taling panabit at clamp na nagsilbing holder sa baso. Kaya naging dekorasyon na nga ito sa kanilang wall.

Nakita ito ng kanilang kapitbahay natuwa sa kanyang obra kaya nag-order at nagpagawa sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang magbenta. Ang magandang pangyayari ay ng mag-click din ito sa online.

Kaya simula nito ay iba’t -ibang klase na ng bote pinuputol niya na karamihan ay beer. Naisipan naman niyang gumawa ng kanyang sariling version ng bottle opener na lalung nagpalakas sa kanyang maliit na kusina. Ito na ang naging hudyat na tuluyan na siyang mag-resign sa trabaho at tutukan na lamang ang ganitong klase ng negosyo. Habang tumatagal ay dumadami na ang mga pinagputulan na bote. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat walang

ma tapon na mga materyales.

Naisipan naman niya na durugin ang mga natirang mga bote at gawing palamuti upang makabuo ng isang kakaiba at makabuluhang obra sa pamamagitan ng pag gamit ng mga “Bubog” sa kanyang mga obra. . Ang mga unang mga gawa niya ay pumukaw agad ng pansin at nabili rin agad. At dahil dyan lalo siyang na-motivate na gumawa pa at balikan na muli ng tuluyan ang pagpipinta.

Ang lahat ng iyon ay pinagbubuti niya at nakakayang gawin alang-alang sa mga inspirasyon niya sa buhay. Una ang kanyang pamilya na umaasa rin sa kanya. Kahit gaano kahirap at kapagod ay sila ang nagsisilbing lakas niya. Sila din ang mga dahilan para magsikap at magpatuloy pa rin sa buhay. Hindi na niya alintana ang edad niya basta happy siya na kasama sila at nakakatulong pa rin sa kanila ay sapat na para lalo siyang magsikap.

Dahil sa matinding motivation, inspirasyon at suporta ng nakararami ay nais rin niyang makilala sa larangan ng sining mula sa basura at makatulong sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng ginagawa nitong “recycling”.

Dahil sa kanyang environmental advocacy naway maging solusyon ito sa di matapos-tapos na problema sa basura ng ating bansa. Makabawas sa pagdami ng mga gamit na bote para di rin pamahayan ng lamok mula sa tambakan.

Nawa marami pa siyang ma-inspire na nga art & craft, makatulong sa kapwa lalu’t higit sa Inang kalikasan sa paraang tulad nito kasi naniniwala siya na hanggat may buhay, may pag asa!

Sa mga nag nanais bumili ng “Arts and Crafts Works by Grace”. Maari lamang kayo na makipag- ugnayan kay Grace sa pamamagitan ng Online Shopee at Lazada.