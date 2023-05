Gilas Pilipinas magpapalakas para sa World Cup, Asian Games

BALIK ensayo na agad sina naturalized player Justin Brownlee at iba pang bumubuo sa pambansang koponan na nagawang mabawi ang gintong medalya sa nakalipas na 32nd Cambodia Southeast Asian Games bilang paghahanda sa FIBA World Cup at Hangzhou Asian Games.

Walang pinangalanan si Reyes maski isa sa miyembro ng kasalukuyang pambansang koponan bagaman sinabi nito na nakausap na niya ang mga manlalaro, na magiging bahagi ng pool at magpapaalala sa kanila na walang “shoo-in”.

Sinabi pa ng 59-anyos na si Reyes na tinitingnan niya ang 16-18 kataong Gilas pool para sa World Cup, na ang unang opisyal na pagsasanay ay magsisimula sa Hunyo 1.

“Magpa-practice kami [sa Manila] for a couple of weeks, get in shape, get some sort of system at work bago pumunta sa ibang lugar, para maging game shape kami bago lumipad papuntang Europe,” sabi nito.

Nakatuon din si Reyes sa paglalaro sa European national squad na Estonia at Finland, kasama ang powerhouse na Lithuania bilang bahagi ng major buildup ng Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup, kung saan ang bansa ay co-host kasama ang Japan at Indonesia simula Agosto 25.

Inamin ni Reyes na pinagsasama-sama niya ang ilan sa mga detalye para sa European trip habang naglalaro ang Pilipinas sa katatapos na Southeast Asian Games sa Cambodia.

Nagawa ng Gilas na mapatalsik sa trono ang Indonesia sa crossover semifinals bago pabagsakin ang host country Cambodia, 80-69, para mabawi ang men’s basketball gold medal.

(Lito Oredo)