Bobot Mortiz nag-ala-Frank Sinatra 

Ang bongga naman ni Edgar Mortiz (Direk Bobot), dahil sa tinagal-tagal niya sa showbiz, ngayon lang talaga siya mas nagbibigay ng atensiyon sa kanyang unang minahal, ang pagkanta.

Imagine, matapos ang sunod-sunod na concert nila nina Tirso Cruz III, Christopher de Leon, heto nga at sabak naman siya sa pagri-record ng kanta.

Yes, balik recording nga si Bobot, via his most beloved standard tunes made popular by his musical hero ‘Ol Blue Eyes’ Frank Sinatra.

Ang ‘Goin Standard’ na may walong kanta ay planong i-release (vinyl) before Christmas.

At bilang teaser, his label Curve Entertainment, Inc. has released the single ‘You And Me (We Wanted It All)’ now available for streaming on Spotify, Apple Music, YouTube Music and other digital.

Well, nalibot, naikot na nga ni Direk Bobot ang lahat ng aspeto ng showbiz, mula sa pagpapakilig kasama si Vilma Santos noon, o pag-arte, hanggang sa pagdidirek, pagprodyus sa telebisyon. At ano pa kaya ang dapat abangan sa kanya, na for sure ay marami pa siyang pasabog, ha!

Bongga siguro kung may mall tour rin para sa promo ng kanyang ‘Goin Standards’ ‘di ba?

What about a duet kaya sa dati niyang ka-love team na si Vilma Santos?

Bongga! (Dondon Sermino)