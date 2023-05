BEST Center Clinic aarangkada sa QC

KASADO na sa darating na Hunyo ang pagsagawa ng Basketball Efficiency and Scientific Training (BEST) Center, dalawang lugar sa Quezon City ang pagdadausan ng award-winning end-of-summer basketball at volleyball clinic.

Gagamitin ang Ateneo College covered courts sa Katipunan para sa mga estudyante tuwing Sabado para sa preparatory level at sa level 1 hanggang 4.

Ang mga clinic ay sa Sabado, June 3 hanggang July 15 mula alas-8:30 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali at ala-1 hanggang alas-4:30 ng hapon, kasabay ang pagsagawa ng volleyball clinic sa mastery level, habang level 1-4 ang basketball program.

Tuwing Linggo mula Hunyo hanggang Hulyo 16 ay naka-reserve para sa estudyante sa preparatory level at level 1-2 sa 3rd Fitness Lab sa 123 Scout Lazcano Street, ang mga sesyon ay gagawin ng umaga at hapon.

(Elech Dawa)