Bangko na ‘di tatanggap ng national ID parurusahan

Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na paalala¬hanan ang mga bangko na may umiiral na batas na dapat tanggapin ang national ID.

Sinabi ng senador na sa ilalim ng Republic Act 11055 o ang Philippine Identification System Act, inuutusang ang mga bangko na tanggapin o kilalanin ang national ID bilang sapat na patunay ng pagkakakilanlan ng taong gumagawa ng transaksyon.

Sinumang tumanggi, aniya, ay maaaring pagmultahin ng P500,000.

Ginawa ni Gatchalian ang panawagan sa gitna ng patuloy na mga reklamo na ang ilang mga bangko ay tumatangging kilalanin ang national ID bilang patunay ng pagkakakilanlan dahil ang card mismo ay walang pirma ng may ari nito.

“Hindi ito ang intensyon ng batas. Layon ng national ID system na gawing simple ang iba’t ibang uri ng transaksyon, pang pribado man o pang publiko. Dapat busisiin ng BSP ang isyung ito at tiyakin na lahat ng financial institutions, lalo na ang Landbank at Development Bank of the Philippines, ay sumusunod sa batas,” sabi ng senador.

Ayon sa mambabatas, malinaw sa Memorandum No. M-2021-057 na ang hindi pagsama ng isang sulat-kamay na lagda bilang bahagi ng Philippine identification (PhilID) ay sadyang sinadya at kahalintulad ng national ID system sa ibang bansa tulad ng India, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, at iba pa. Layon nitong isulong ang mas higit na seguridad sa mga transaksyon sa pamamagitan ng mas malakas na paraan ng pag-verify at mas mababang panganib ng pamemeke. (Eralyn Prado)