Babalik ba o hindi? Jaja Santiago hinahasa Chery Tiggo Crossovers

TINUTULUNGAN ni Jaja Santiago ang kanyang mga dating kakampi sa Chery Tiggo Crossovers sa pagbabahagi ng kanyang mga natutunan sa Japan V.League bilang paghahanda ng koponan sa Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa Hunyo.

Ibinahagi ng Crossovers sa pamamagitan ng isang Facebook video na ang 6-foot-5 middle blocker ay kabilang sa mga nagsasanay bilang build-up ng team para sa paparating na ikalawang kumperensiya ng PVL.

“After the recent concluded Japan V. Premier League, Jaja Santiago is back to her CHERY Tiggo Crossovers family,” ayon sa Chery Tiggo post.

Hindi ibinunyag kung maglalaro muli si Santiago sa local na koponan na pinangunahan nito bilang 2021 PVL MVP sa Chery Tiggo na unang franchise title sa pro league sa ginanap na bubble tournament sa Ilocos Norte.

Matatandaan na katatapos lang ni Santiago sa limang taong pananatili sa Japanese club na Saitama Ageo Medics kung saan nakaipon siya ng mga indibidwal na parangal kabilang ang Japanese V. League Division 1 Best Middle Blocker plum.

Sa pinakahuling balita, sinasabing babalik sa paglalaro sa Japan si Jaja.

Sa ngayon, abala si Santiago sa pagbibigay ng kaalaman sa kanyang mga kasamahan sa Crossovers.

(Lito Oredo)