2 galamay ng Sardido drug group nalambat

Laglag ang dalawang tulak na nasa High value Individual (HVI) list at miyembro ng Sardido Drug Group sa isinagawang buy-bust operation sa Dasmariñas City, Cavite Biyernes nang gabi.

Kinilala ang mga naarestong suspek na si Raymond Gurriba y Delos santos, alyas ‘Odet’, 36 ng Brgy. Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite at Jamal Mangondato y Pojaron, alyas ‘Dustin Dela Cruz’, 28 ng Brgy. San Esteban Dasmariñas City, Cavite na miyembro ng Sardido Drug Group.

Sa ulat, alas-6:30 kamakalawa nang gabi nagsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Unit (PDEA) Cavite Police Provincial Office (PPO) at Dasmariñas City Police sa Brgy. Datu Esmael, Dasmariñas City, Cavite na nagresulta sa pagkaaresto sa mga suspek.

Nakuha sa kanila ang tinatayang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P172,500, buy-bust money at isang itim na coin purse.

Ang dalawa ang nasa listahan ng HVI at si Mangondato ay miyembro ng Sardido Drug Group na umano’y nag ooperate sa Dasmariñas City at karatig lungsod at bayan sa Cavite.

Kasong paglabag sa Sec. 5, Sec. 26 at Sec. 11 ng RA 9165 ang kinakaharap na kaso ng mga suspek na nasa kustodiya na ng Dasmariñas CPS. (Gene Adsuara)