Walang kakaba-kaba! Melvin Jerusalem tiwala mababakuran WBO korona

KUMPIYANSA ang kampo ni reigning WBO minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem sa pagdepensa sa korona kontra undefeated Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa darating na Linggo (oras sa PIlipinas) sa Fantasy Springs Resort Casino sa Indio, California.

Nasa dulo na ng training camp si Jerusalem (20-2, 12KOs) sa pamosong Wild Card Gym sa Los Angeles na unti-unting kinukuha ang timbang para sa unang pagdepensa sa korona kasama sina head coach Michael Domingo at boxer Kevin Jake “KJ” Catajara.

Dumaan din sa puspusang pagsasanay ang orthodox boxer mula Manolo Fortich, Bukidnon sa Japan at Zip Boxing Gym sa Banawa, Cebu City.

“They prepared hard for this coming fight having camp in Japan for one month and another one-and-a-half in the country. So, we have days to recover sa US. I think his super ready and it’s enough for him to defend his title,” pahayag ni Sanman Promotions CEO Jim Claude Manangquil sa panayam ng Abante Sports. (Gerard Arce)