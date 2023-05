Urban poor leader tigok sa tandem

Patay sa isang tama ng bala sa likod ang isang urban poor lider matapos itong barilin ng isa sa riding-in-tandem noong Huwebes sa Lapu-Lapu City, Cebu.

Dead on the spot ang biktimang si Elvis Ambos, 64, residente ng Sacred Heart, Pajac-Sulod ng nasabing lungsod at presidente ng Pajac-Sulod Urban Poor Association (PASUPA).

Sa inisyal na imbes­tigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Fuentes Road, Sitio Kabaloy, Barangay Pajac pasado alas-nuwebe nang gabi habang lulan ng kanyang motorsiklo ang biktima pauwi.

Pagdikit ng mga suspek sa motorsiklo ng biktima, bumunot ng baril ang backrider at ina­sinta sa likod ang una dahilan para mawala sa giya ang motrsiklo nito at sumadsad sa sementadong kalsada.

Tumakas ang mga suspek nang bumulagta ang biktima.

Tinutukoy na ng pulisya ang motibo sa krimen kasabay ng isinagasawang follow-up operation para makilala ang mga suspek. (Edwin­ Balasa)