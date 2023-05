Susubukan ng SBP! Jordan Clarkson, Justin Brownlee pagsasabayin sa FIBA World Cup

IPIPILIT na magsabay maglaro ang Filipino-American na si NBA veteran Jordan Clarkson at naturalized Filipino na si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup na gaganapin sa bansa sa Agosto.

Ito ang ipinaalam ni PBA Board Chairman Ricky Vargas, na sinabing kung may posibleng paraan ay bakit hindi silang dalawa ang maglaro para sa Gilas Pilipinas.

Si Clarkson ay isang Filipino-American habang si Brownlee ay naging Pilipino base sa batas ng bansa. Ang dalawa ay parehes namang nasa kategorya na naturalized player sa men’s national team sa FIBA World Cup.

“You have a beautiful scenario when you have both,” sabi ni Vargas isang araw bago ganapin ng PBA Board ang kada taon nitong pagpaplano sa France.

Iminungkahi ni Vargas na si Clarkson ang maging naturalized player ng national team, habang hayaan si Brownlee na maglaro bilang local player kung papayagan ito ng FIBA.

Malinaw na ang Board chairman ay may kinalaman sa residency rule ng FIBA lalo na ang 35-anyos na si Brownlee na sumabak sa Pilipinas mula noong 2016 nang una siyang naglaro para sa Barangay Ginebra sa Governors Cup.

“It’s worth a try, ‘di ba? Bakit hindi,” sabi ni Vargas.

“But the question is, is it possible? So that falls on the head of the SBP (Samahang Basketbol ng Pilipinas) if that is possible,” sabi pa ni Vargas.

Una nang nagpahayag ng kanyang pagnanais na makapaglaro muli para sa Gilas Pilipinas ang free agent at huling naglaro sa Utah Jazz na si Clarkson, habang katatapos lamang ni Brownlee na bitbitin ang national squad na mabawi ang gintong medalya sa men’s basketball sa 32nd Southeast Asian Games. (Lito Oredo)