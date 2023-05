Super bagyong Betty babayuhin Luzon

Inaasahan ang paghambalos ng bagyong Mawar sa loob ng susunod na 24 hanggang 36 oras kapag tuluyan na itong nakapasok sa teritoryo ng Pilipinas mamayang gabi hanggang bukas nang umaga.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), inaasahan na maaabot ng bagyong Mawar na tinata­yang magiging super typhoon at tatawaging ‘Betty’, ang peak intensity nito sa loob ng 24 oras.

Kikilos ito taglay ang pinakamalakas na hanging umaabot sa 215 kilometro bawat oras at pabugsong hanggang 260 kilometro bawat oras.

Sinabi ng Pagasa na namataan ito sa layong 1,705 kilometro sa silangan ng Southeastern Luzon.

“Inaasahan natin na maaabot nito ang peak intensity within 24 to 36 hours, although sa ngayon ay umabot na siya ng 215 kph na maximum sustained winds, possible pa rin na lumakas pa rin ito sa mga susunod pang oras,” ayon sa Pagasa.

Super typhoon category ang lakas nito pagpasok ng PAR pero hihina ito pagdating ng Lunes o Martes.

Ang sentro ng bagyo ay nasa Batanes-Babuyan archipelago. Nagbabala ang Pagasa sa dala nitong malalakas na ulan sa Northern Luzon kaya agad na itataas sa Biyernes nang gabi ang wind signal dito.

“MAWAR is also forecast to enhance the Southwest Monsoon which may bring monsoon rains over the western portions of Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas beginning on Sunday or Monday” dagdag ng ahensya.

Samantala, sinuspinde na ang biyahe ng ferries sa ilang bahagi ng bansa bilang pag-iingat sa dalang peligro ng bagyo..

Ayon sa Philippine Coast Guard, suspendido ang biyahe ng Seacat One ng Grand Ferries mula Cebu City patungong Calbayog mula alas-dos nang hapon ngayong araw gayundin ang biyahe mula Calbayog City patungong Cebu City hanggang bukas.

Kasabay nito, ipinakalat na ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian ang isang milyong food pack sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo.

Inalerto na rin ang mga local government unit para sa isasagawang paglilikas sa mga maaapektuhan nilang residente. (Tina Mendoza/Betchai Julian)