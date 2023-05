Sumabak sa sensuality workshop: Jodi nahirapan sa lampungan kay Joshua

Hiyang-hiya si Jodi Sta. Maria na ‘himayin’ ang lampungan nila ni Joshua Garcia sa seryeng ‘Unbreak My Heart’. Kasi nga, obvious naman na super bata ni Joshua kay Jodi.

Nagtakip muna siya ng bibig, nag-isip, natigilan ng ilang segundo, bago tuluyang sumagot.

“Mahirap kasing sagutin how does it feel. Doon muna tayo sa paano kami nag-prepare?” sabi ni Jodi.

Nangapa pa rin si Jodi ng mga linyang sasabihin tungkol sa ‘intimate’ scene nila ni Joshua.

“For me, intimate scene is the most difficult to do. It will require a certain level of vulnerability and trust from you scene partner, and also from you director, and from everyone na nandoon sa set.

“Of course, as actors we deliver what’s required from us. And yes, meron ngang intimate scene between my character and Joshua’s character. So, paano kami nag-prepare?

“They provided naman ng sensuality workshop before we left for Europe. Nakatulong ang discussions about boundaries, kung saan ka comfortable o hindi comfortable sa scene,” sabi ni Jodi.

Present daw ang mga direktor nilang sina Dolly Dulu at Manny Palo habang nakasalang sila sa sensuality workshop.

“Lahat talaga na-discuss, napag-usapan. And even sa taping, sa set, pinag-usapan pa rin.

“And I’m glad na si Joshua is very respectful. He made the scene bearable. At ang mga direktor, inalagaan din naman ang eksena. To make the scene artistic at hindi siya parang ‘yon (malaswa), hahahahaha!” chika pa ni Jodi.

Ang ‘Unbreak My Heart’ ay magkatuwang na prinodyus ng GMA-7, ABS-CBN at Viu Philippines.

Anyway, palabas na ang ‘Unbreak My Heart’ sa GMA Telebabad, Pinoy Hits, I Heart Movies sa Mayo 29 ng 9:35pm mula Lunes hanggang Huwebes, at 11:25pm sa GTV.

Masusubaybayan din ang mga episode nito online 48 oras bago ito ipalabas sa telebisyon sa Pilipinas sa GMANetwork.com at iWantTFC, at sa 16 territories sa labas ng Pilipinas sa Viu simula Mayo 27. Available rin ang serye sa GMA Pinoy TV at TFC.