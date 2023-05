Sasabak sa barangay, SK election walang drug test – Comelec

Hindi obligado ang mga tatakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election (BSKE) na magpa-drug test dahil ito ay unconstitutional.

Ayon kay Commission on Election (Comelec) spokerson Rex Laudiangco matagal nang nagpalabas ng desisyon ang Supreme Court (SC) laban sa mandatory drug testing ng mga kandidato sa halalan.

Sinabi ni Laudiangco na ang mandatory drug testing ay ginawang requirement noong 2007 midterm polls.

“Unfortunately, we were brought to the Supreme Court and the Supreme Court struck down our resolution,” ayon kay Laudiangco.

Nakasaad umano sa 1987 Constitution, ang general requirements para sa mga kandidato ay kinakailangan na natural born citizen ng Pilipinas, registered voter, at marunong bumasa at sumulat. Ang edad at tirahan sa bansa ay depende sa posisyon na tatakbuhan.

Hindi umano maaaring magdagdag ng iba pang requirements maliban sa itinatadhana ng Konstitusyon.

Sinabi ni Laudiangco na sa kabila ng welcome sa kanila ang boluntaryong magpa-drug test ang mga kandidato, hindi naman sila maaaring obligahin. (Juliet de Loza-Cudia)