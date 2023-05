Sarah, John Lloyd movie inaayos pa lang

Isang Viva insider ang inusisa namin tungkol sa napabalitang reunion movie nina Sarah Geronimo at John Lloyd Cruz.

Mismong si Sarah ang nag-post ng pictures nila ni John Lloyd na magkasama sa office ng Viva.

Actually, sabi ng taong kinausap namin, “‘Yung meeting na ‘yon, si Tita June (Rufino) ang nag-arrange. We’re exploring ng reunion project (movie) for Sarah and John Lloyd nga. Matindi rin kasi ang clamor na magsama uli sila sa isang movie.

“So noong Thursday (May 25) ‘yung meeting. Maaga ‘yon, before lunch. Si Boss Vic (del Rosario) nandoon. ‘Yung ibang mga boss naman, wala kasi that day may mga event ang Viva.”

Nag-usap-usap nga raw sa posibleng movie project na gagawin nina Sarah at John Lloyd at excited daw ang dalawa.

“Actually, nagulat nga kami nang mag-post mismo si Sarah ng tungkol doon. Si John Lloyd, ni-repost sa Instagram story niya ‘yung pinost ni Sarah.

“Ang social media accounts naman ng Viva, ni-repost din”

‘Yung pagpo-post daw ni Sarah about the meeting ay senyales na excited at happy ito sa reunion nila ni John Lloyd.

“Ang saya nga dahil si Sarah mismo ‘yung naglabas tungkol doon,” sey pa ng aming kausap.

Idinagdag din ng source ng Abante na wala pa talagang definite project na gagawin sina Sarah at John Lloyd. Inaayos pa raw. Bale pitching pa lang ‘yon.

Kapag may napagkasunduan na raw na project ay magkakaroon naman ng official announcement tungkol doon.

“Yes, kapag may definite project na, Viva will announce naman. May big announcement siyempre,” paniniyak pa ng aming source.

Samantala, marami ang natuwa na pati ang mister ni Sarah na si Matteo Guidicelli ay mukhang excited sa reunion movie ng kanyang misis at ni John Lloyd dahil nag-post din ito ng picture ng dalawa sa Instagram story.

Bongga!