Ruru, Bianca thankful sa isa’t isa

Nagpalitan ng kanilang emosyonal na thank you sa isa’t isa ang real life sweethearts na sina Ruru Madrid at Bianca Umali sa kani-kanilang Instagram accounts.

Kaugnay ito ng pagtatapos ng kauna-unahang primetime series na kanilang pinagtambalan — ang ‘The Write One’.

Sey ni Ruru, mas naging crush niya si Bianca dahil sa serye.

“Maraming salamat sa ‘yo my love, for being maalaga ‘di lang sa akin kundi sa lahat ng tao na nakapaligid sa ‘yo. Ikaw ang nagse-set ng example for everyone para ibigay ang 100% in every scene na ginagawa mo. Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling na nakatrabaho ko at alam mo kung gaano ako humahanga sa ‘yo. I hope this is not the last time na makaka trabaho kita dahil sobrang dami kong natututunan sa ‘yo. Dahil sa show na ito, lalo kitang naging crush.

“I will support you sa lahat ng projects na gagawin mo, kasama mo man ako o hindi, ako pa rin ang number 1 fan mo. I love you so much.”

Sabi naman ni Bianca, hindi nila ine-expect ni Ruru na posible silang pagtambalin ng network, pero dahil sa ‘The Write One’, mas lalo siyang napahanga ng boyfriend.

“Mahal ko, @rurumadrid8, hindi natin kailanman hinangad na magkatrabaho tayo pero ito tayo ngayon at nakatapos ng isang proyekto. Napabilib mo ako. Hinahangaan kita lalo. Maraming salamat sa ‘yo at sa lahat lahat ng mga natutunan ko kasama ka. Isang karangalan ang makatrabaho ka. Itong pagkakataon na ito ay isang napakagandang simula para sa ating dalawa at panigurado hindi ito ang huli.” (Rose Garcia)