Ronald Oranza nangibabaw sa 12th San Leonardo Cycling

MISTULANG nabitin si 32nd SEA Games double bronze medalist Ronald Oranza matapos nitong ipagpatuloy ang pagwawagi laban sa kapwa miyembro ng pambansang koponan at ilan sa pinakamahusay na club rider sa 12th San Leonardo Cycling Classic sa Nueva Ecija.

Nagwagi ang 31-anyos na pride ng Villasis, Pangasinan sa isang bunch sprint na 88.8 kilometers Men Open race.

Inungusan ni Oranza ang grupo na kinabibilangan nina Rustom Lim ng Go for Gold at kapitan ng 7-Eleven Cliqq Air21 Road Bike Philippines na si Marcelo Felipe, na pumangalawa at pangatlo, ayon sa pagkakasunod.

Kabuuang 60 elite riders mula Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Rizal at Pangasinan ang lumahok sa karera.

Ang women’s event ay pinangungunahan ng isa pang SEA Games campaigner na si Kate Jasmin Velasco, na nakipag-negosasyon sa 44.4 kilometrong karera sa loob ng 52 minuto at isang segundo, apat na minuto sa unahan ng peloton na pinangunahan nina Lyca Jacobe at May Ann Lina.

Ang iba pang nagwagi ay sina Marcus Ricalde sa junior category at Tour veteran Placido Valdez sa 45 pataas. (Lito Oredo)