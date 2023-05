‘Pagkamatay’ ni John pinagbunyi

Pahulaan pa rin kung patay na talaga si John Arcilla?

Siyempre, ang karakter niyang si Carlos Fiero sa serye na ‘Dirty Linen’ ang tinutukoy namin.

Sa nagdaang episode kasi ay naipit sa sunog si Carlos at tila hindi na nakalabas nang buhay sa mga sumunod na pagsabog sa kanyang opisina, hanggang sa kinumpirma na ng kanyang pamilya na siya nga ang bangkay na natagpuan.

Nagpasalamat naman si John sa mga manonood, gamit ang social media, sa mga nakiramay sa pagkamatay ng kanyang karakter.

“Thank you po. Some of my followers and netizens grieved and honored the death of Carlos Fiero!”

Siyempre, may mga fan na gulat at nalungkot sa kanyang pagkamatay.

“Magaling po ang entire cast but the show won’t be the same without your impeccable presence and performance,” sabi ng fan.

Hirit naman ng isa pa, “Hindi ka maaaring mamatay, Carloooooossss!!! Gadammit.”

Pero para naman sa ibang netizen, duda sila kung patay na nga ba si Carlos.

“Baka pinalabas lang niya ‘yon! Buti nga! Pero buhay pa yan I’m sure. Hehe.”

Sabi ng mga fan, hindi maaaring mamatay ang number one kontrabida ng serye.

Well, sino nga ba ang nagpasunog ng kanyang opisina? Ang grupo kaya nina Alexa (Janine Gutierrez)? O Leona (Janice de Belen)?

Nakakaloka! (Dondon Sermino)