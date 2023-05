Nawawalang Fil-Am natagpuang patay

Pagkalipas ng tatlong araw na pagkawala, natagpuan ang bangkay ng hinahanap na Filipino-American sa California, USA.

Natagpuan ng Riverside County Sheriff-Coroner’s Bureau ang mga labi ni Jordan Caoile, 16, estudyante ng Vista Del Lago High School, sa isang open field sa Moreno Valley.

Iniulat ng pamilya nito ang kanyang pagka­wala noong Mayo 15.

Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagkama­tay ni Caoile matapos ihayag ni Sgt. Wenndy Brito-Gonzales na wala silang suspek kaya posibleng wala ring foul play sa sinapit nito.

Samantala, humiling naman ng privacy ang mga magulang ng estudyante na sina Randy at Karen para magkaroon sila ng pagkakataong magdalamhati sa pagkawala ng kanilang anak.

“We want to thank everyone who has been helping with our search for Jordan. The support we received from the community and social media has been tremendous. We cannot thank you all enough,” ayon sa kanilang post sa social media.