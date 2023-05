Nakaposas na bangkay, ibinalandra sa kalsada

Isang nakaposas na bangkay ang natagpuang nakabalandra sa kalsada ng Tayabas City, Batangas noong Huwebes.

Ayon sa report ng Tayabas City Police, ikinagulat ng mga dumaraang residente ang nakaposas na bangkay sa gilid ng kalsada ng Barangay Wakas bandang alas-10:40 nang umaga.

Nakaposas ang mga kamay nito at binalot ng duct tape at itim na tela ang ulo kung saan may tama ito ng bala ng baril.

Teorya ng pulisya, dinala sa lugar ang biktima lulan ng ‘di natukoy na sasakyan at saka binaril at iniwan.

Patuloy ang imbestigasyon at inaalam na ang pagkakakilanlan sa biktima at mga salarin. (Ronilo Dagos)