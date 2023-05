Marcos iiskor ng submarine

Hindi isinasaisantabi ng gobyerno ang plano na pagbili ng submarine subalit hindi pa sa mga panahong ito.

Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Navy sa Roxas Boulevard, Manila na bahagi ng plano ng gobyerno ang pagbili ng submarino subalit unahin muna ang pagsasanay at kakayahan bago bilhin ito.

Hindi madali ang mag-operate ng submarine kaya dapat muna aniyang gawin ang mga pagsasanay at operational requirements bago gawin ang pagbili ng submarino.

“It is still part of our plan. But right now, we are in the middle of developing mostly our anti-submarine capabilities. So ‘yun muna ang unahin natin,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na maraming nag-aalok mula sa ibang bansa hindi lamang para bumili ng submarine kundi pati na rin ang posibilidad na gawin ang mga submarino sa Pilipinas.

Malaking bagay aniya kung dito sa Pilipinas gawin ang nga submarine dahil dagdag trabaho ito, dagdag kita at mapapaigting ang kakayahan ng Philippine Navy.

“Marami tayong offer from different countries, not only to acquire submarines but also to build them here in the Philippines. Malaking bagay ‘yun, if they are built here, then that’s another source of jobs and income and increased capability for our navy,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)