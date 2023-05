Magkakaroon ng big announcement: Sharon, Gabby concert sa October na

Tuloy na tuloy na ang concert na gagawin ng dating mag-asawang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion!

Ayon sa isang source ng Abante, sa October na raw mangyayari ‘yon at sa SM Mall of Asia Arena ang venue.

Ang maganda raw sa reunion project na ‘yon nina Sharon at Gabby, hindi lang isang beses ‘yon magaganap. Simula lang daw ang SM Mall of Asia Arena concert nila at ililibot daw ‘yon round the Philippines.

“Exciting ang mga mangyayari sa reunion project na ‘yon nina Sharon at Gabby. Hindi lang isang beses ‘yon. Lilibot sila around the Philippines. Baka magkaroon din abroad,” tsika ng source namin.

Magkakaroon nga raw ng big announcement very, very soon tungkol doon.

“Bukod sa big announcement, marami ring billboards na ilalabas for their reunion project. Marami na ang excited na mag-concert sina Sharon at Gabby,” dagdag pa ng source namin.