Lolang tulak laglag sa bitag

Arestado ang isang 70-anyos na lola matapos itong mabitag at makumpiskahan ng higit P140,000 hala­ga ng hinihinalang shabu sa Upper Bicutan, Taguig City noong Miyerkoles.

Ikinasa ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Taguig City Police sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang buy-bust operation sa harap ng bahay ng suspek na si Monira Kasim sa Sitio Imelda, Upper Bicutan.

Nasamsam dito ang anim na plastic sachet na naglalaman ng 21.33 gramo ng shabu na may market value na P145,044 at P500 buy-bust money.

Napag-alaman na isang linggong isinailalim sa pagmamanman ang suspek bago isinagawa ang operas­yon.

Ayon kay Southern Police District chief Kirby John Kraft, patunay ang matagumpay na resulta ng operasyon na hindi natitinag ang Taguig City Police laban sa ilegal na droga sa kanilang hurisdikayon. (Betchai ­Julian)