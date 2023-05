Kaunting push para sa Magna Carta of Seafarers

Masayang-masaya ako dahil nitong nakaraang Lunes, napabilang ang ating panukalang-batas na Magna Carta of Filipino Seafarers sa inisponsor sa plenaryo.

Ibig sabihin, nasa next step ulit tayo para maging ganap nang batas ang panukalang ito.

Napakaraming problema ang kinaharap ng ating mga Filipino Seafarers. Noong nakaraang taon, muntik nang mawalan ng trabaho ang libo-libong Pilipinong marino dahil sa hindi pag-comply ng bansa sa itinakda ng International Convention on Standards on Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention). Agaran tayong nanawagan at naghain ng resolusyon para imbestigahan ang pangyayaring ito at naging mabunga naman ito dahil agad na nagsagawa ng pagdinig ang komite.

Nagkaroon din ng isyu sa restrictive provisions sa kanilang mga kontrata pati na ang pagke-claim ng disability at death compensation. Madalas ay nauuwi pa sa ligal na proseso ang mga ito. Kaugnay nito ang paglagay ng “escrow account” na posibleng maging hadlang para sa interes ng mga Filipino seafarer. Ang batas na ito ay dapat na maging daan para sa mas madaling paraan ng mga proseso sa kanilang mga claims at para hindi pahirapan pa, lalo ng mga ilang manning agencies na inaabuso sila. Nandiyan din ang korapsyon sa Maritime Industry, excessive fees for the trainings and development of Seafarers at marami pang mga isyu.

Napakadelikado rin ng kanilang hanapbuhay. Hindi ordinaryong opisina ang kanilang pinapasukan. Sila ay nasa gitna ng laot kung saan maraming panganib — sa kaligtasan at kalusugan — ang kanilang sinusuong.

May espesyal na lugar ang mga Pilipinong seafarer sa akin. Alam ko na nararapat lang na magkaroon sila ng proteksyon mula sa pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Hindi sapat na sinasabi nating sila ang mga buhay na bayani habang nakikipagsapalaran sila at nagbabanat ng buto sa karagatan. Dapat ay may sapat na batas na magtataguyod ng kanilang karapatan at bibigyan sila ng proteksyon sa panganib na pwede nilang kaharapin sa laot. Yan po ang hugot ko nang ihain ko ang Magna Carta of Seafarers. Hindi matatawaran ang malaking kontribusyon nila sa ekonomiya at ang kanilang sakripisyo. Tunay na “dasurb” nila ang pag-aalaga at pagkalinga ng gobyerno.

Ang Magna Carta ang dapat maging anchor ng bawat Pilipino, walang iwanan dapat, kasama na ang mga kadete at mangingisda. Ang karapatan ng bawat Pilipinong marino ay dapat protektahan alinsunod sa Maritime Labor Convention ng International Labour Organization at lalong-lalo na sa ating Konstitusyon.

Umaasa ako na maipapasa na natin ang batas na ito sa lalong madaling panahon para sa mas maalwang buhay ng bawat marinong Pilipino at ng kanilang mga pamilya.