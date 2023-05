Karera Tips Ni Jp Gonzales

May 27 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club Tanauan City, Batangas.

R01 – 1 Top Czar, 7 La Liga Filipina, 5 Biglang Buhos, 6 Tool Of Choice

R02 – 5 Speeding Hero, 1 Forest Cover, 2 Gil’s Magic, 3 Arimunding Munding

R03 – 8 Danueis Son, 4 Jewel Of The Nile, 2 The Alpha Male, 6 Strong As A Bull

R04 – 4 HeroesDelNinetysix, 5 Darna, 7 Manna From Heaven, 6 Maaasahan

R05 – 4 JungKook, 7 Eazacky, 1 All To Easy, 5 Palauig

R06 – 1 Cat Bell, 7 Life Gets Better, 4 Euroclydon, 2 Senyorita

R07 – 10 Bada Bing, 6 Nards Bentetres, 7 Everyday Black, 4 Vavavoom

Solo Pick: Danueis Son, HeroesDelNinetysix

Longshot: Cat Bell